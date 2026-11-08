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Shahjahanpur News: रामलीला मैदान में सजीं पटाखों की दुकानें

Sun, 08 Nov 2026 01:30 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:30 AM IST
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Firecracker stalls set up at Ramlila Maidan
कांट। दीपावली पर रामलीला मैदान पर आतिशबाजी का बाजार सज गया है। लोगाें ने खरीदारी भी शुरू कर दी है।
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नगर में सिर्फ 21 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं। फुटकर आतिशबाजी विक्रेता फिरोज अली और विशाल भारद्वाज ने बताया कि पिछले साल की तुलना में करीब 20 से 30 प्रतिशत तक माल कम मंगाया है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने लोगों से ग्रीन पटाखों का प्रयोग करने की अपील की है। संवाद

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सीओ ने बाजार का निरीक्षण किया
तिलहर। सीओ विदुष सक्सेना ने तहसील रोड स्थित नगर पालिका के मैरिज लॉन में लगी आतिशबाजी की दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने अग्निशमन उपकरणों के साथ ही आग बुझाने के लिए किए गए इंतजामों की जांच की और दुकानदारों को सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। संवाद
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