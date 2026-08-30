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शाहजहांपुर: स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में खेल श्रृंखला का समापन, विजेताओं को किया गया पुरस्कृत

Mukesh Kumar

Updated Sun, 30 Aug 2026 01:42 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 01:42 PM IST







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शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय खेल श्रृंखला का समापन हुआ। इस दौरान कबड्डी, दौड़, रस्साकशी समेत कई खेल प्रतियोगिताएं हुईं। 200 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। विजेताओं को सम्मानित किया गया। ... और पढ़ें

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