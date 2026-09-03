Shahjahanpur News: धूप निकलने से बढ़ी उमस, फिर बारिश के बन रहे आसार
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:26 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:26 AM IST
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शाहजहांपुर। सुबह हल्की बारिश के बाद दोपहर में धूप निकलने और पूर्वी हवा चलने से उमस बढ़ गई। इससे लोग परेशान रहे। तापमान में भी वृद्धि हुई। वायुदाब गिरा होने से बारिश होने के फिर आसार बन रहे हैं।
गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि बुधवार को 4.2 मिमी बारिश हुई। अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा था।
अधिकतम तापमान 1.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री की वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि वायुदाब नौ मिलीबार गिरा हुआ है। पूर्वी हवा चलने से उमस बढ़ गई है। तापमान में भी वृद्धि हुई है। आर्द्रता 77 फीसदी होने से वातावरण में नमी बनी हुई है। इससे बारिश होने के आसार बन रहे हैं। संवाद
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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि बुधवार को 4.2 मिमी बारिश हुई। अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा था।
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अधिकतम तापमान 1.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री की वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि वायुदाब नौ मिलीबार गिरा हुआ है। पूर्वी हवा चलने से उमस बढ़ गई है। तापमान में भी वृद्धि हुई है। आर्द्रता 77 फीसदी होने से वातावरण में नमी बनी हुई है। इससे बारिश होने के आसार बन रहे हैं। संवाद
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