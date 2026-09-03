Shahjahanpur News: झूले-बांसुरी और कान्हा के वस्त्रों से पटा बाजार

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सदर बाजार, गोविंदगंज, मंडी, चौक और जलालनगर में जन्माष्टमी की खरीदारी के लिए दुकानें सजाई गई हैं। दुकानों पर लकड़ी और तार वाले विभिन्न आकार के झूले उपलब्ध हैं। छोटा झूला 110 रुपये और बड़ा झूला 450 रुपये तक में बिक रहा है। कान्हा के रंग-बिरंगे वस्त्र, पगड़ी और शृंगार सामग्री भी लोगों को आकर्षित कर रही है।पगड़ी 10 से 40 रुपये, छाते 50 से 120 रुपये, डलिया करीब 30 रुपये, मच्छरदानी 40 से 70 रुपये और बांसुरी 10 से 20 रुपये में मिल रही है। कान्हा के कपड़े 120 से 350 रुपये और रंग-बिरंगी मालाएं 10 से 80 रुपये तक में उपलब्ध हैं। श्रद्धालु श्रीकृष्ण की मूर्तियों की भी खरीदारी कर रहे हैं।सदर बाजार के व्यापारी यश भारद्वाज ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर खरीदारी शुरू हो गई है। ऑनलाइन खरीदारी के कारण बाजार थोड़ा फीका है, लेकिन अब ग्राहकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।व्यापारी वीर कुमार ने बताया कि पर्व नजदीक आने के साथ बाजार में भीड़ बढ़ेगी। इस बार पूजन और शृंगार सामग्री के दामों में करीब 10 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।