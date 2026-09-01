Sant Kabir Nagar News: झमाझम हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत

विज्ञापन

सोमवार को सुबह धूप निकली, लेकिन दोपहर के बाद करीब एक बजे से बारिश शुरू हो गई। इसके बाद करीब एक घंटे तक तेज बारिश हुई। इससे उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली है। इसके साथ ही धान की फसल को काफी फायदा पहुंचा है। बारिश से खेतों में पानी लग गया है। इससे किसानों को सिंचाई करने से कुछ दिनों के लिए फुर्सत मिल गई है। किसान राम फल, सुधाकर आदि ने बताया कि सोमवार को अच्छी बारिश होने से महंगे डीजल खरीदकर सिंचाई करने से राहत मिली है। दूसरी तरफ बारिश के चलते शहर में जिला अस्पताल के सामने, डॉक बंगला के सामने, बरई टोला, जूनियर हाईस्कूल परिसर, गोलाबाजार, बरदहिया बाजार, विधियानी आदि क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। खासकर पटरियाें पर पानी लग जाने से दुकानदार परेशान रहे। वजह यह रही कि ग्राहक दुकान पर नहीं आ पाए। साथ ही लोगों को आने- जाने में परेशानी झेलनी पड़ी। शहर के बैंक चौराहा निवासी अजय कुमार, दीपक कुमार आदि ने बताया कि जलभराव के चलते आने- जाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। पालिका प्रशासन को जल निकासी के लिए प्रबंध करना चाहिए।शहर में जल निकासी के लिए कदम उठाए गए हैं। सफाई कर्मियों को लगाया गया है। जल्द ही जलभराव से राहत मिल जाएगी।अवधेश कुमार- ईओ नगर पालिका परिषद खलीलाबाद