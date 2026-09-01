Sant Kabir Nagar News: कृषक प्रशिक्षण के लिए बस को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:31 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:31 AM IST
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संतकबीरनगर। डीएम आलोक कुमार ने सोमवार को पांच दिवसीय कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें कुल 50 किसान नेशनल मिशन फॉर फूड सिक्योरिटी न्यूट्री सीरियल घटक एवं 10 अधिकारी और कर्मचारी उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में भेजे गए।
उप निदेशक कृषि डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें श्री अन्न फसलों का उत्पादन, विधायन इत्यादि का कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पर भ्रमण करते हुए तकनीकी ज्ञान संवर्धन किया जाएगा। डीएम ने अपेक्षा व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त कर जनपद के आगामी कार्यक्रमों में अन्य किसानों को भी अपने अनुभव साझा करते हुए उन्हें भी श्री अन्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार उपस्थित रहे।
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उप निदेशक कृषि डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें श्री अन्न फसलों का उत्पादन, विधायन इत्यादि का कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पर भ्रमण करते हुए तकनीकी ज्ञान संवर्धन किया जाएगा। डीएम ने अपेक्षा व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त कर जनपद के आगामी कार्यक्रमों में अन्य किसानों को भी अपने अनुभव साझा करते हुए उन्हें भी श्री अन्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार उपस्थित रहे।
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