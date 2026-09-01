Sant Kabir Nagar News: हिंसा व साइबर अपराध को सहे नहीं, आवाज उठाएं

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कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, निराश्रित महिला पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।महिलाओं को यह संदेश दिया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा, छेड़छाड़ या साइबर अपराध को चुपचाप सहना नहीं है। आवाज उठाना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है और पुलिस सदैव उनके साथ खड़ी है। सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एंटी रोमियो अभियान के अंतर्गत थाना महुली पुलिस द्वारा 3 स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया।इस दौरान 80 व्यक्तियों से पूछताछ की गई। अनुशासन एवं भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी देते हुए 8 व्यक्तियों से माफीनामा भरवाया गया, जबकि 72 व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया।