{"_id":"6aa7dba4dcf43029320bb7f2","slug":"video-theft-in-thuranda-village-of-dudhara-police-station-area-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"दुधारा थाना क्षेत्र के थुरंडा गांव में चोरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दुधारा थाना क्षेत्र के थुरंडा गांव में शनिवार रात एक घर में चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदारी में गए थे। इसी दौरान रात करीब 11:30 बजे दो अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। आरोप है कि चोरों ने घर में रखा लाखों रुपये व जेवरात समेत अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। सीओ प्रियम राज शेखर पांडेय ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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