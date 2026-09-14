Sant Kabir Nagar News: राप्ती नदी का जलस्तर 11 सेंटीमीटर घटा, क्षेत्र के लोगों को मिली राहत

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शनिवार को शाम चार बजे राप्ती नदी का जलस्तर 76.19 मीटर दर्ज किया गया था। रविवार को सुबह आठ बजे जलस्तर 76.10 मीटर रहा। इसके बाद शाम चार बजे जलस्तर 76.08 मीटर दर्ज किया गया। इस तरह शनिवार शाम चार बजे से रविवार शाम चार बजे के बीच नदी के जलस्तर में 11 सेंटीमीटर की कमी हुई।शनिवार को सुबह आठ बजे भी नदी का जलस्तर 76.19 मीटर दर्ज किया गया था और शाम चार बजे तक इसी स्तर पर बना रहा। रविवार को जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज होने के बाद लोगों को राहत मिली।ड्रेनेज खंड के अधिकारी तटबंध की सुरक्षा के साथ ही जलस्तर में कमी के कारण तटबंध के धंसने की आशंका को लेकर भी सतर्क हैं। संबंधित अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।अवर अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। तटबंध के साथ ही नदी के जलस्तर की भी नियमित निगरानी की जा रही है।