Sant Kabir Nagar News: राप्ती नदी का जलस्तर 11 सेंटीमीटर घटा, क्षेत्र के लोगों को मिली राहत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:08 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:08 AM IST
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मेंहदावल। विकासखंड क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में स्थित राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार पांचवें दिन गिरावट दर्ज की गई। रविवार को 24 घंटे में नदी का जलस्तर 11 सेंटीमीटर घटा। इससे नदी किनारे रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। ड्रेनेज खंड के अधिकारी तटबंध और नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रख रहे हैं।
शनिवार को शाम चार बजे राप्ती नदी का जलस्तर 76.19 मीटर दर्ज किया गया था। रविवार को सुबह आठ बजे जलस्तर 76.10 मीटर रहा। इसके बाद शाम चार बजे जलस्तर 76.08 मीटर दर्ज किया गया। इस तरह शनिवार शाम चार बजे से रविवार शाम चार बजे के बीच नदी के जलस्तर में 11 सेंटीमीटर की कमी हुई।
शनिवार को सुबह आठ बजे भी नदी का जलस्तर 76.19 मीटर दर्ज किया गया था और शाम चार बजे तक इसी स्तर पर बना रहा। रविवार को जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज होने के बाद लोगों को राहत मिली।
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ड्रेनेज खंड के अधिकारी तटबंध की सुरक्षा के साथ ही जलस्तर में कमी के कारण तटबंध के धंसने की आशंका को लेकर भी सतर्क हैं। संबंधित अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
अवर अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। तटबंध के साथ ही नदी के जलस्तर की भी नियमित निगरानी की जा रही है।
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शनिवार को शाम चार बजे राप्ती नदी का जलस्तर 76.19 मीटर दर्ज किया गया था। रविवार को सुबह आठ बजे जलस्तर 76.10 मीटर रहा। इसके बाद शाम चार बजे जलस्तर 76.08 मीटर दर्ज किया गया। इस तरह शनिवार शाम चार बजे से रविवार शाम चार बजे के बीच नदी के जलस्तर में 11 सेंटीमीटर की कमी हुई।
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शनिवार को सुबह आठ बजे भी नदी का जलस्तर 76.19 मीटर दर्ज किया गया था और शाम चार बजे तक इसी स्तर पर बना रहा। रविवार को जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज होने के बाद लोगों को राहत मिली।
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ड्रेनेज खंड के अधिकारी तटबंध की सुरक्षा के साथ ही जलस्तर में कमी के कारण तटबंध के धंसने की आशंका को लेकर भी सतर्क हैं। संबंधित अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
अवर अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। तटबंध के साथ ही नदी के जलस्तर की भी नियमित निगरानी की जा रही है।