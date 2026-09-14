कार की टक्कर से साइकिल सवार घायल

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कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के नेशलन हाइवे जिगिना चौराहा पर रविवार को दोपहर अज्ञात कार की टक्कर से साइकिल सवार एक व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस से घायल को उपचार के लिए अस्पताल के लिए भेजवाया।

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