{"_id":"6a9426f3fa7b540ca4077c07","slug":"video-service-in-uniform-broom-in-handpolice-personnel-launched-a-cleanliness-drive-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"वर्दी में सेवा, हाथों में झाड़ू...पुलिसकर्मियों ने चलाया स्वच्छता अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

- पुलिस लाइंस, थाना, चौकी और विभिन्न पुलिस शाखाओं में अधिकारियों व कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से की सफाई पुलिस परिसरों को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित रखने के लिए रविवार को जिले में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देश पर सुबह छह से आठ बजे तक पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय, थाना, चौकी और विभिन्न पुलिस शाखाओं में अधिकारी व कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से साफ-सफाई की। पुलिस लाइन में प्रशासनिक भवन, परेड ग्राउंड, परिवहन शाखा, मेस, जिम्नेजियम, इनडोर शूटिंग रेंज, पुलिस कैंटीन और बैरकों की सफाई की गई। साथ ही कार्यालयों के अभिलेखों को व्यवस्थित करने के अलावा शस्त्रागार की भी साफ-सफाई की गई।

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