संतकबीरनगर: लगातार चौथी बार प्रवीण चंद्र पांडेय बने कांग्रेस जिलाध्यक्ष

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पूर्व सांसद केसी पांडेय के पुत्र प्रवीण चंद्र पांडेय को लगातार चौथी बार जिला कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। पार्टी कार्यालय पर कांग्रेसजनों ने उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। पुनर्नियुक्ति के बाद प्रवीण चंद्र पांडेय ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन प्रदेश में जीतकर सरकार बनाएगा। उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी और परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मुद्दे उठाते हुए कहा कि लोग कांग्रेस से उम्मीद लगाए हुए हैं।

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