संतकबीरनगर: सर्वर डाउन होने से नहीं बंटा गेहूं का बीज

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नाथनगर के राजकीय कृषि गोदाम पर शनिवार को बीज लेने पहुंचे किसानों को सर्वर डाउन होने के कारण खाली हाथ लौटना पड़ा। फार्मर रजिस्ट्री नहीं होने से भी किसानों को बीज मिलने में परेशानी हुई। किसानों का कहना है कि गेहूं की बुआई में देरी हो रही है और खेतों की नमी लगातार कम हो रही है। इससे फसल की पैदावार प्रभावित होने की आशंका है। किसानों ने बीज वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग की है।

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