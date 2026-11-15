संतकबीरनगर: छठ पूजा की तैयारियों का डीएम-एसपी ने लिया जायजा

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छठ पूजा के मद्देनजर डीएम अनुज मलिक और एसपी संदीप कुमार मीना ने तामेश्वरनाथ शिव मंदिर परिसर स्थित पोखरा घाट और बिड़हर घाट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश, बैरिकेडिंग, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिले में 15 और 16 नवंबर को छठ पर्व मनाया जाएगा।

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