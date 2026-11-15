{"_id":"6af953618b55cf59770456e3","slug":"video-nehru-gave-india-global-recognition-praveen-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर: कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। जिलाध्यक्ष प्रवीण चंद्र पांडेय के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को मिठाइयां, चॉकलेट, पेंसिल, कटर और कॉपियां बांटी गईं। जिलाध्यक्ष ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने आजादी के बाद शिक्षा, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

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