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संतकबीरनगर के धनघटा क्षेत्र में रामजानकी मार्ग पर तेलियागंज के पास देर रात करीब एक बजे सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक से गांव में शादी समारोह से लौट रहे थे। उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। मृतक पाराहर गोविंद गांव के रहने वाले थे। एक साथ तीन युवकों की मौत से गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घरों में चूल्हे तक नहीं जले।

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