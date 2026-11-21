संतकबीरनगर: रामजानकी मार्ग पर खड़े ट्रक में घुसी बाइक, एक ही गांव के तीन युवकों की मौत; पसरा मातम
एक ही गांव के तीन युवकों की मौत की खबर से पाराहर गोविंद में मातम छाया हुआ है। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के कई घरों में गमजदा लोगों ने चूल्हे तक नहीं जलाए।
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संतकबीरनगर के धनघटा क्षेत्र में रामजानकी मार्ग पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई। तेलियागंज के पास करीब एक बजे उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में तीनों युवकों की जान चली गई। वे एक ही गांव के रहने वाले थे और शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। घटना के बाद परिवारों में कोहराम मच गया।
जानकारी के अनुसार, धनघटा क्षेत्र के पाराहर गोविंद गांव के तीन युवक गांव के ही एक युवक की शादी में शामिल होने गए थे। देर रात तीनों एक ही बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रामजानकी मार्ग पर तेलियागंज के पास उनकी बाइक सड़क पर खड़े ट्रक से भिड़ गई। हादसा इतना गंभीर था कि तीनों युवकों की मौत हो गई।