संतकबीरनगर के धनघटा क्षेत्र में रामजानकी मार्ग पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई। तेलियागंज के पास करीब एक बजे उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में तीनों युवकों की जान चली गई। वे एक ही गांव के रहने वाले थे और शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। घटना के बाद परिवारों में कोहराम मच गया।

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