संतकबीरनगर: मेंहदूपार में रामकथा सुनने उमड़ी भीड़

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संतकबीरनगर के धर्मसिंहवा क्षेत्र के मेंहदूपार में शारदीय नवरात्र के अवसर पर श्रीराम कथा का शुभारंभ हुआ। पहले दिन कथाव्यास सुरेशानंद जी महाराज ने संयम के महत्व पर प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की कथा को जीवन में आत्मसात करने से संयम की भावना विकसित होती है।

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