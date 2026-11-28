{"_id":"6b0a76177e2a332224073679","slug":"video-sports-competition-in-pm-shri-ggic-today-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर: खलीलाबाद के पीएम श्री कन्या इंटर कॉलेज में आज वार्षिक एवं खेलकूद दिवस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खलीलाबाद स्थित पीएम श्री राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में 28 नवंबर को वार्षिक एवं खेलकूद दिवस आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीडीओ जयकेश त्रिपाठी और डीआईओएस उपेंद्र कुमार शामिल होंगे। प्रधानाचार्य डॉ. सबीहा मुमताज के अनुसार, इस दौरान खेल प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और कौशल आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

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