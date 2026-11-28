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संतकबीरनगर: बेलहर कला में खुली ‘दीदी की दुकान’, महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से बेलहर कला विकासखंड में ‘दीदी की दुकान’ शुरू की गई है। उत्तम प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति के अंतर्गत संचालित दुकान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के गुनाखोर शाखा प्रबंधक भोला चौरसिया ने फीता काटकर किया। दुकान पर कॉस्मेटिक, किराना और जनरल स्टोर का सामान उपलब्ध होगा। इससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान उचित मूल्य पर मिल सकेगा।
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