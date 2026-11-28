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अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस पर भुजैनी स्थित निजी विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खलीलाबाद में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र के अनुसार, छात्र-छात्राओं को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति और उसके दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। साथ ही महिला कल्याण विभाग की योजनाओं और 1090, 1098, 181, 112, 1930, 108 व 102 हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग के बारे में बताया गया।

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