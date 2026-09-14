रात की गश्त में लापरवाही मिली तो होगी कार्रवाई

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पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने सोमवार को पुलिस कार्यालय में कोतवाली खलीलाबाद की शहरी चौकियों के प्रभारियों, जीडी मुंशी और कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने रात की गश्त और पैदल गश्त को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। कहा कि रात में पुलिसकर्मी अधिक से अधिक क्षेत्र में भ्रमणशील रहें और संदिग्ध व्यक्तियों व गतिविधियों पर नजर रखें।

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