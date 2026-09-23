सपा सरकार में सीएचसी चढ़ गया भ्रष्ट्राचार की भेंट:डिप्टी सीएम

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डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बुधवार को निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने दिन के 12.40 बजे पहुंचे। सबसे पहले चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद सेवा संकल्प अभियान के तहत टीवी मरीजों को पोषण पोटली वितरित किया। इसके साथ ही लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया और रक्तदाताओं को सम्मानित किया।

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