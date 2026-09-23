{"_id":"6ab384471052da8888012c2c","slug":"video-alto-car-falls-into-pond-two-dead-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"तालाब में गिरी आल्टो कार, दो लोगों की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दुधारा थाना क्षेत्र में रुधौली से दानों कुइया जाने वाले मार्ग पर मंगलवार को एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। हादसे में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को कार से बाहर निकलवाया और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सेमरियावां पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुट गई।

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