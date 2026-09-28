{"_id":"6aba5ae87fcc6f8f9400024f","slug":"video-shakambhari-devi-temple-reopens-after-two-days-devotees-resume-darshan-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: दो दिन बाद खुले सिद्धपीठ शाकंभरी देवी के द्वार, श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लगातार बारिश के चलते एहतियात के तौर पर दो दिनों से बंद सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी में सोमवार सुबह 11 बजे श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू कर दी गई। पुलिस की अनुमति के बाद श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए, हालांकि संख्या कम रही। प्रशासन ने बताया कि पहाड़ियों में अभी भी बारिश हो रही है और शाकंभरी नदी में पानी बढ़ने से बाढ़ की आशंका बनी हुई है। श्रद्धालुओं से मौसम साफ होने के बाद ही दर्शन के लिए आने और सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की गई है।

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