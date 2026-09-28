{"_id":"6aba2bc270380170160c56ef","slug":"video-swift-car-stolen-from-saharanpur-collectorate-premises-theft-caught-on-cctv-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: कलक्ट्रेट परिसर से स्विफ्ट कार चोरी, युवक ने बिना हड़बड़ी के खोला दरवाजा और लेकर हुआ फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नकुड़ तहसील प्रभारी विनीत चौधरी की स्विफ्ट कार कलक्ट्रेट परिसर से चोरी हो गई। उन्होंने कार नाजिर कार्यालय के सामने खड़ी की थी और पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी से मिलने चले गए। इसी दौरान एक युवक कार के पास पहुंचा और दरवाजा खोलकर उसे लेकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। विनीत चौधरी ने कार बरामद करने की मांग की है।

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