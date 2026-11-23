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कार्तिक पूर्णिमा पर कोसी घाट का एसपी ने किया निरीक्षण, सुरक्षा के निर्देश

Vimal Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 07:40 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 07:40 PM IST







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कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान के मद्देनजर एसपी अनिल कुमार सिंह ने घाटमपुर स्थित कोसी घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने घाट पर की गई व्यवस्थाओं और पुलिस सुरक्षा का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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