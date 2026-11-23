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कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान को लेकर डीएम अजय कुमार द्विवेदी, विधायक आकाश सक्सेना और एसपी ने मंगलवार को जिले के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने साफ-सफाई, प्रकाश, पार्किंग, बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाएं परखीं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय से पूरी कराने के निर्देश दिए।

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