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गुरु नानक देव प्रकाशोत्सव पर निकला नगर कीर्तन, जगह-जगह हुआ स्वागत

Vimal Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 07:39 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 07:39 PM IST







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श्री गुरु नानक देव प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया। इस दौरान संगत ने गुरु नानक देव जी के जयकारे लगाए। ... और पढ़ें

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