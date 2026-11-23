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कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने विधायक आकाश सक्सेना और एसपी के साथ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

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