{"_id":"6acb9f31a424b1d2af051c89","slug":"video-video-rayabral-ma-karata-blta-garadaga-paramashana-tasata-sapanana-khalugdhaya-na-hasal-ka-agal-blta-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रायबरेली में कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रमोशन टेस्ट संपन्न, खिलाड़ियों ने हासिल की अगली बेल्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: रायबरेली में कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रमोशन टेस्ट संपन्न, खिलाड़ियों ने हासिल की अगली बेल्ट
वर्ल्ड मॉडर्न शोतोकान कराटे फेडरेशन के तत्वावधान में कराटे एसोसिएशन रायबरेली द्वारा कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रमोशन टेस्ट का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन स्थित बैडमिंटन हॉल, रायबरेली में किया गया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और अपनी कराटे तकनीकों, अनुशासन तथा शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्राधिकारी नगर आशीष निगम तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिसार निरीक्षक (आरआई) लाइन जितेंद्र बहादुर उपस्थित रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कराटे आत्मरक्षा के साथ-साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और शारीरिक एवं मानसिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।