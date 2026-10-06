फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   VIDEO: रायबरेली के बछरावां में नाली के विवाद में युवक की हत्या

VIDEO: रायबरेली के बछरावां में नाली के विवाद में युवक की हत्या

Tue, 06 Oct 2026 08:48 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:48 PM IST
VIDEO: रायबरेली के बछरावां में नाली के विवाद में युवक की हत्या
बछरावां थाना क्षेत्र के घोरौना गांव में नाली विवाद के चलते एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय भगवान दीन यादव के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने गांव के ही पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई ने बताया कि घटना को लोहे की रॉड से अंजाम दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

श्रद्धा-उत्साह से शुरू हुआ बाबा बुड्ढा साहिब जी का जोड़ मेला

Baba Buddha Sahib Ji's Jor Mela begins with devotion and enthusiasm
Chandigarh-Punjab
06 Oct 2026

इंडिया गठबंधन का मार्च: राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य नेता आकाशवाणी के परिसर में बैठे, पुलिस ने रोका

INDIA bloc march Police stopped Congress leaders including Rahul Gandhi
Delhi
06 Oct 2026

गाजियाबाद: वायु सेना दिवस से पहले रिहर्सल में दिखी महिला टीम ने की थ्री नॉट थ्री ड्रिल

Ghaziabad Women team performs drill during rehearsal ahead of Air Force Day
Ghaziabad
06 Oct 2026

शाहजहांपुर: अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने का विरोध, सपाइयों ने दिया धरना

Sp workers protest against Akhilesh Yadav detention in SHahjahanpur
Shahjahanpur
06 Oct 2026

चंबा: 'मेरा वोट, मेरा अधिकार' अभियान के तहत कांग्रेस ने उठाए मतदाता सूची और SIR पर सवाल

chamba congress mera vote mera adhikar sir voter list
Chamba
06 Oct 2026
विज्ञापन

धर्मशाला में दशहरा मेले की तैयारियां तेज, हरियाणा से पहुंचे 25 कारीगर; लंका से रावण तक बनेंगे पुतले

dharamshala dussehra mela preparations 25 artisans haryana effigies
Kangra
06 Oct 2026

ऊना: अंब कॉलेज में छात्र केंद्रीय परिषद का शपथ ग्रहण समारोह, अलीशा ने संभाला अध्यक्ष पद

amb college student central association council oath ceremony 2026
Una
06 Oct 2026
विज्ञापन

दिनेश आर्य ने किया राज्यसभा के नामांकन, सुनिए क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट

Dinesh Arya files Rajya Sabha nomination statement by State President Mahendra Bhatt
Dehradun
06 Oct 2026

राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद सुनिए क्या बोले दिनेश आर्य

Dinesh Arya filed his nomination for the Rajya Sabha BJp Uttarakhand
Dehradun
06 Oct 2026

राजस्थान: धनतेरस के चलते बदला चुनावी शेड्यूल, जानें कब-कब होगा मतदान

राजस्थान के गांवों में पकड़ मजबूत करेगी BJP, डेढ़ लाख कार्यकर्ता पहले चरण में मैदान में
Rajasthan
06 Oct 2026

VIDEO: यमुना की गोद में कुदरत का खजाना... 200 से ज्यादा प्रजातियां मिलीं, घड़ियाल-डॉल्फिन समेत दुर्लभ जीवों का बसेरा

Yamuna Survey Finds Over 200 Species Including Gharials and River Dolphins
Agra
06 Oct 2026

VIDEO: डेंगू-मलेरिया के 11 मरीज मिले, 28 घरों में लार्वा

11 Dengue and Malaria patients found; larvae detected in 28 homes
Agra
06 Oct 2026

VIDEO: मांसपेशियों-सिर में दर्द, बुखार-खांसी से लोग बेहाल

People are in distress due to muscle pain, headaches, fever, and cough
Agra
06 Oct 2026

VIDEO: नाले-झाड़ियों में मिला नकली-एक्सपायर दवाओं का जखीरा

Stockpile of counterfeit and expired medicines found in drains and bushes
Agra
06 Oct 2026

हमीरपुर: सुनील शर्मा बिट्टू बोले- जीत का जज्बा रखें, लेकिन हार से कभी न घबराएं

sunil sharma bittu under 19 athletics competition hamirpur message
Hamirpur (Himachal)
06 Oct 2026

VIDEO: प्रसूता की मौत के मामले में जांच समिति ने भेजे नोटिस

Inquiry committee issues notices in case of new mother's death
Agra
06 Oct 2026

हमीरपुर: 'वोट बचाओ, संविधान बचाओ' अभियान में लंबलू से बस्सी तक निकली रैली

vote bachao constitution bachao campaign lambloo bassi hamirpur rally
Hamirpur (Himachal)
06 Oct 2026

बस्ती: पीएमएस एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

new executive committee of pms association takes oath
Basti
06 Oct 2026

Video: ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे भाजपा प्रत्याशी, बृजेश पाठक ने बढ़ाया उत्साह

Video: ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे भाजपा प्रत्याशी, बृजेश पाठक ने बढ़ाया उत्साह
Lucknow
06 Oct 2026

कुल्लू-लाहौल दौरे पर आएंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पतलीकूहल में करेंगे जनसभा

jp nadda kullu lahaul visit patlikuhal rally icmr project inauguration
Kullu
06 Oct 2026

Baghpat: अजय यादव की हत्या: परिजनों ने कहा- आरोपियों का एनकाउंटर होने तक शव नहीं ले जाएंगे

Family Refuses to Take Body Until Alleged Killers Are Encountered in Baghpat
Baghpat
06 Oct 2026

जगरांव के एसएसपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, एक साल पुराने केस को रद्द करवाने की मांग

Protest outside Jagraon SSP office; demand to quash a year-old case.
Ludhiana
06 Oct 2026

दिनेश आर्य ने किया राज्यसभा के लिए नामांकन, सीएम धामी बोले-सामान्य कार्यकर्ता को मौका मिलना बड़ी मिसाल

Dinesh Arya files nomination for Rajya Sabha CM Dhami says giving an opportunity to an ordinary party workes
Dehradun
06 Oct 2026

मोहाली में पीपीएस बहाली की मांग पर नाइपर कर्मचारियों का आंदोलन तेज, भूख हड़ताल शुरू

NIPER employees intensify agitation in Mohali demanding PPS reinstatement.
Mohali
06 Oct 2026

खून से लिखकर मुख्यमंत्री को भेजा पत्र-, नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण करने की मांग

Tehri:Letter written in blood sent to the Chief Minister—demand for the construction of a medical college in New Tehri
Tehri
06 Oct 2026

Video: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बोले- सपने देखना बुरी बात नहीं है पर इन सपनों में जान नहीं

Video: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बोले- सपने देखना बुरी बात नहीं है पर इन सपनों में जान नहीं
Lucknow
06 Oct 2026

शिमला: प्रतिभा सिंह बोले- रोहड़ू में वीरभद्र सिंह को इतनी जल्दी भूल गई कांग्रेस, यह दुर्भाग्यपूर्ण

pratibha singh virbhadra singh rohru congress sukhu rally posters
Shimla
06 Oct 2026

सोलन कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और दुष्यंत कुमार की कविता पर व्याख्यान, विद्यार्थियों को मिला नया दृष्टिकोण

solan-college-national-education-policy-dushyant-kumar-lecture
Solan
06 Oct 2026

कुल्लू दशहरा में प्लॉट आवंटन का सिलसिला जारी, पहले दिन जुटा 20 लाख रुपये राजस्व

kullu dussehra plot allotment process 20 lakh revenue first day
Kullu
06 Oct 2026

गोरखपुर: मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगो को लेकर किया धरना-प्रदर्शन

Contractual health workers staged protest at cmo office over their demands
Gorakhpur
06 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed