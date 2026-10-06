{"_id":"6ac5115affc70ecdde09d8d4","slug":"video-video-rayabral-ka-bchharava-ma-nal-ka-vavatha-ma-yavaka-ka-hataya-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रायबरेली के बछरावां में नाली के विवाद में युवक की हत्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: रायबरेली के बछरावां में नाली के विवाद में युवक की हत्या
बछरावां थाना क्षेत्र के घोरौना गांव में नाली विवाद के चलते एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय भगवान दीन यादव के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने गांव के ही पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई ने बताया कि घटना को लोहे की रॉड से अंजाम दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।