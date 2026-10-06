VIDEO: रायबरेली के बछरावां में नाली के विवाद में युवक की हत्या

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बछरावां थाना क्षेत्र के घोरौना गांव में नाली विवाद के चलते एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय भगवान दीन यादव के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने गांव के ही पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई ने बताया कि घटना को लोहे की रॉड से अंजाम दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की।

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