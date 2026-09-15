VIDEO: होमगार्ड भर्ती में दौड़ लगा रहे 11 अभ्यर्थियों की बिगड़ी हालत, बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे

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25वीं वाहिनी पीएसी में मंगलवार को होमगार्ड भर्ती की फिजिकल परीक्षा में दौड़ लगाते समय 11 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई। सभी 11 अभ्यर्थी एक-एक कर बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। इस पर सभी को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। चिकित्सकों का दावा है कि गर्मी और कमजोरी होने की वजह से ऐसा हुआ। दौड़ लगाने के लिए कुछ खाया नहीं था। सभी अभ्यर्थी स्वस्थ हैं। सभी अभ्यर्थी प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। होमगार्ड भर्ती में इस समय 25वीं वाहिनी पीएसी के मैदान में फिजिकल परीक्षा चल रही है। इसमें शामिल होने के लिए प्रतापगढ़, उन्नाव और सुल्तानपुर के अभ्यर्थी आए थे। मंगलवार सुबह आठ बजे से सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। बताते हैं कि अभ्यर्थियों ने दौड़ने से पहले शरीर हल्का रखने के लिए कुछ खाया नहीं था। सुबह से तेज गर्मी और उमस के कारण अभ्यर्थी परेशान थे। उन्होंने दौड़ने से पहले काफी ज्यादा मात्रा में पानी पी लिया था। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे दौड़ शुरू कराई गई। इसके बाद मैदान का पहला चक्कर लगाते ही 11 अभ्यर्थी बेहोश होकर गिरने शुरू हो गए। अभ्यर्थियों को बेचैनी और कमजोरी का एहसास हो रहा था। इस पर एंबुलेंस बुलवाई गई और सभी अभ्यर्थियों कों जिला अस्पताल भिजवाया गया। इमरजेंसी वार्ड में सभी को ग्लूकोज की ड्रिप लगाई गई।

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