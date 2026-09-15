रायबरेली: होमगार्ड भर्ती में दौड़ लगा रहे 11 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ी, एक-एक कर बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे

25वीं वाहिनी पीएसी में मंगलवार को होमगार्ड भर्ती की फिजिकल परीक्षा में दौड़ लगाते समय 11 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई। सभी 11 अभ्यर्थी एक-एक कर बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। इस पर सभी को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया।चिकित्सकों का दावा है कि गर्मी और कमजोरी होने की वजह से ऐसा हुआ। दौड़ लगाने के लिए कुछ खाया नहीं था। सभी अभ्यर्थी स्वस्थ हैं। सभी अभ्यर्थी प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं।

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