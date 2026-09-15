रायबरेली: ऑक्सीजन मशीन खराब, पांच साल की बच्ची की मौत, समय पर नहीं हो सके इंतजाम

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नसीराबाद में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के चलते सोमवार को पांच साल की बच्ची अबाया की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक से शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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छतोह के बरखुरदारपुर निवासी नुसरत अपनी पांच वर्षीय पुत्री अबाया को सोमवार सुबह पेट दर्द व खांसी की शिकायत पर सीएचसी नसीराबाद लेकर पहुंची थीं। चिकित्सक डॉ. मोहित सिंह ने जांच के बाद दवा दी, जिससे आराम मिलने पर परिजन उसे घर ले गए।सोमवार शाम तीन बजे अचानक अबाया की तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे दोबारा सीएचसी लेकर पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान बच्ची का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन मशीन खराब पड़ी थी। जब परिजनों ने सीएचसी प्रभारी डॉ. आशीष कुमार से गुहार लगाई, तो उन्होंने डॉक्टर मोहित सिंह से दिखाने को कहा।हालात ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर ने बच्ची को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन समय पर इलाज व ऑक्सीजन न मिलने से उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई एहतराम ने सीएमओ व स्थानीय भाजपा विधायक को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, सीएचसी प्रभारी डॉ. आशीष कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि डॉक्टर मोहित सिंह द्वारा बच्ची का उपचार किया गया था। स्थिति गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था।