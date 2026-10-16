VIDEO: घर की छत पर पटाखा विस्फोट होने से अफरातफरी, तेज धमाके से बगल में स्थित मस्जिद का दरवाजा टूटा

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रायबरेली शहर की अली मियां कॉलोनी में शुक्रवार को घर की छत पर पटाखा विस्फोट होने से अफरातफरी मच गई। धमाका इतना तेज था कि बगल में स्थित मस्जिद का दरवाजा टूट गया। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। बताया जा रहा है छत पर पिछले साल के पटाखे सुखाने के लिए रखे गए थे, इसी दौरान उसमें धमाका हो गया। पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है।

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