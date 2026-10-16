Raebareli News: बदमाशों ने युवक को पीटा, रुपये लूटे
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:24 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:24 AM IST
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बछरावां। सई नदी पुल के पास दो बदमाशों ने युवक को पीटकर घायल कर दिया और उसके पर्स में रखे 9500 रुपये लूट लिए। वारदात के बाद बदमाश भाग निकले। पुलिस के अनुसार, घटना उन्नाव जिले की सीमा में हुई है।
अमेठी जिले के मोहनगंज निवासी कल्लू तिवारी अपनी पत्नी रूबी और छह वर्षीय बेटी तन्या के साथ उन्नाव के कालूखेड़ा जा रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे असरेदां के पास सई नदी पुल पर पहुंचते ही नशे में धुत दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों ने कल्लू की पिटाई की और पर्स में रखे 9500 रुपये निकाल लिए। पिटाई से कल्लू को चोटें आईं।
शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे।सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि घटना उन्नाव की सीमा में हुई है। उन्नाव पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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अमेठी जिले के मोहनगंज निवासी कल्लू तिवारी अपनी पत्नी रूबी और छह वर्षीय बेटी तन्या के साथ उन्नाव के कालूखेड़ा जा रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे असरेदां के पास सई नदी पुल पर पहुंचते ही नशे में धुत दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों ने कल्लू की पिटाई की और पर्स में रखे 9500 रुपये निकाल लिए। पिटाई से कल्लू को चोटें आईं।
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शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे।सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि घटना उन्नाव की सीमा में हुई है। उन्नाव पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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