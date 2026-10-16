Raebareli News: अध्यक्ष पद के उपचुनाव की मतगणना पर रोक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसके बाद पांचवें राउंड तक आगे चल रहे प्रत्याशी सरफराज के समर्थक मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठ गए। कई समर्थक तो जमीन पर लेट गए। सभी ने नारेबाजी के प्रदर्शन किया। कहा कि दावेदार को जीत का प्रमाणपत्र दिया जाए। पुलिस अफसरों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर सभी को शांत कराया। एक घंटे तक विरोध प्रदर्शन चला।दरअसल, साल 2024 के निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद पर चंद्रशेखर रस्तोगी को जीत हासिल हुई थी। सलोन नगर पंचायत की सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई थी। उस दौरान चुनाव में रनअप रहे तनवीर ने आरोप लगा था कि चंद्रशेखर रस्तोगी ने फर्जी दस्तावेज के सहारे चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी।इसके बाद चंद्रशेखर रस्तोगी ने 29 दिसंबर 2025 को पारित उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने के आधार पर उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष पद से 27 मई 2025 को बर्खास्त कर दिया गया था। बृहस्पतिवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बर्खास्तगी संबंधी आदेश के संचालन और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।इधर, प्रशासन की तरफ से अध्यक्ष पद का मतदान कराकर सुबह आठ बजे से मतगणना कराई जा रही थी। अध्यक्ष पद पर 12 दावेदार चुनाव मैदान में थे, जिनका फैसला आना था। शाम चार बजे तक पांच राउंड की गिनती पूरी हो चुकी थी। प्रत्याशी सरफराज अहमद अन्य प्रत्याशियों से आगे चल रहे थे। छठवें राउंड की मतगणना चल ही रही थी कि हाईकोर्ट का आदेश प्रशासन के पास पहुंच गया। ऐसे में मतगणना रोक दी गई।छठवें राउंड की गिनती का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन सरफराज लगभग चुनाव जीत चुके थे। मतगणना रोक की जानकारी पर उनके भारी समर्थक मतगणना स्थल सर्वोदय इंटर कॉलेज के बाहर एकत्र हो गए। सभी सड़क पर धरने पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। कई तो जमीन पर लेटकर आक्रोश जताने लगे।इससे सड़क पर आवागमन ठप हो गया। मतगणना स्थल मौजूद एएसपी पवन गौतम, सीओ यादुवेंद्र बहादुर पाल समेत अन्य अफसर मौके पर पहुंच गए। एएसपी ने हाईकोर्ट के आदेश दिखाते हुए सभी को शांत कराया। शाम 5.30 बजे से शुरू विरोध प्रदर्शन शाम साढ़े छह बजे तक चला। एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया गया है।सरफराज ने प्रशासन पर उठाए सवालनिर्दलीय प्रत्याशी मुहम्मद सरफराज ने कहा कि जब प्रशासन को पता था कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो चुनाव क्यों कराया गया। उन्होंने दावा किया कि सलोन की जनता ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुना है, इसलिए प्रशासन को उन्हें जीत का प्रमाणपत्र देना चाहिए।सरफराज के मुताबिक, पांच राउंड की मतगणना पूरी होने तक उन्हें 2706 मत प्राप्त हुए थे। उन्होंने छठवें राउंड की गिनती पूरी होने तक अपने निकटतम प्रत्याशी तनवीर अहमद से 645 मत से आगे होने का दावा किया। हालांकि, मतगणना रुकने के कारण अंतिम परिणाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हो सकी।पांचवें राउंड तक की मतगणना1-सरफराज -27062-तनवीर -21633-सुनील साहू -18194-बबलू मौर्य -10455-परमेश कुमार-11836-इरफान -10797-अमरनाथ -2468- मो आलम-1599- राघवेन्द्र कुमार -4310- शिवकाती-2211- उग्रसेन -2912- कंचन -21नोटा-93रद्द -320कुल -10928