Raebareli News: मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग

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कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपते हुए सपा जिलाध्यक्ष इं. वीरेंद्र यादव ने कहा कि मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जानी चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।सपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि स्नातक क्षेत्र में 41 और शिक्षक क्षेत्र में 20 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। इनमें स्नातक क्षेत्र के 16 मतदान केंद्र संवेदनशील एवं अति संवेदनशील श्रेणी में हैं। उन्होंने आशंका जताई कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश से चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। ज्ञापन के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों पर स्थानीय पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती और उपद्रवियों को पाबंद करने की मांग की गई।इं. वीरेंद्र यादव ने कहा कि स्नातक एवं शिक्षक क्षेत्र के मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि 23 अक्तूबर को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान संपन्न हो सके। हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी ने भी निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने की मांग की। इस मौके पर डॉ. शशिकांत शर्मा, अरशद खान, अरुण प्रताप, मो. मुशीर, राजेश मौर्य, आफताब अहमद और इजहार खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।