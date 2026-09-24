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VIDEO: अखिलेश की यात्रा से उत्साह में सपा कार्यकर्ता, बोले- 2027 में पीडीए सरकार बनाएंगे

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 24 Sep 2026 04:54 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 04:54 PM IST







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अखिलेश यादव रायबरेली में पीडीए रथ पर सवार को होकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इसे लेकर सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। ... और पढ़ें

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