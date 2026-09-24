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VIDEO: अखिलेश की पीडीए यात्रा में बारिश का खलल, जनसभा स्थल पर मौजूद रहे समर्थक

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 24 Sep 2026 03:54 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 03:54 PM IST







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अखिलेश यादव पीडीए यात्रा के लिए रायबरेली में हैं। यहां पर वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में बारिश ने भी खलल डाला। जनसभा स्थल पर अखिलेश यादव का सैकड़ों सपाई इंतजार करते रहे। बारिश आ जाने से अव्यवस्था उत्पन्न हुई। ... और पढ़ें

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