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VIDEO: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बछरावां में पीडीए रथ पर सवार हुए, कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 24 Sep 2026 01:07 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 01:07 PM IST







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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बछरावां में पीडीए रथ पर सवार हुए और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। कहा जा रहा है कि इसके साथ ही सपा ने मिशन यूपी में फतेह के लिए शुरुआत कर दी। ... और पढ़ें

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