रायबरेली: रक्षाबंधन पर बिकने आया 8.78 क्विंटल छेना सील, 200 किलो छेना-रसगुल्ला तालाब में फेंकवाया

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रायबरेली: रक्षाबंधन पर मिलावटखोरी के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिक चंद्र सिंह स्वयं टीम के साथ निकले। बछरावां के अघौरा में गोदामों और मिठाई के विनिर्माण स्थलों पर छापा मारा। प्रथम दृष्टया जांच में घटिया प्रतीत होने पर 100 किलोग्राम छेना और 100 किलोग्राम रसगुल्ला को तालाब में फेंकवा दिया। इसके अलावा एफएसओ अभय सिंह की टीम ने सलोन में 8.78 क्विंटल घटिया छेना पकड़ने के बाद सीज कर दिया। गंदगी मिलने पर मिठाई के कारोबारियों को सुधार लाने की चेतावनी दी गई।

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