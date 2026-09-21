Raebareli News: प्लेटफॉर्म नंबर एक की रेल पटरी बदली

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शहर के रेलवे स्टेशन पर छह प्लेटफॉर्म और आठ रेल लाइनें हैं। सभी रेल लाइनों से ट्रेनों का आवागमन होता है, जबकि यात्री ट्रेनों का ठहराव चार प्लेटफॉर्म पर होता है। रेल लाइनों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है, ताकि खामी मिलने पर उसे समय रहते दुरुस्त किया जा सके। विज्ञापन



निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर एक की रेल लाइन की पटरी के एक हिस्से में खामी मिली थी। रविवार को खराब हिस्से को काटकर अलग किया गया और उसकी जगह नई पटरी लगाई गई। जोड़ वाले हिस्से पर वेल्डिंग भी कराई गई। काम के दौरान ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया, जिससे रेल लाइन पर किसी ट्रेन का संचालन न हो सके। वरिष्ठ खंड अभियंता (रेल पथ) राम शंकर ने बताया कि पटरी के खराब हिस्से को हटाकर नया हिस्सा लगाया गया है। काम के दौरान ट्रेनों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ। शहर के रेलवे स्टेशन पर छह प्लेटफॉर्म और आठ रेल लाइनें हैं। सभी रेल लाइनों से ट्रेनों का आवागमन होता है, जबकि यात्री ट्रेनों का ठहराव चार प्लेटफॉर्म पर होता है। रेल लाइनों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है, ताकि खामी मिलने पर उसे समय रहते दुरुस्त किया जा सके।निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर एक की रेल लाइन की पटरी के एक हिस्से में खामी मिली थी। रविवार को खराब हिस्से को काटकर अलग किया गया और उसकी जगह नई पटरी लगाई गई। जोड़ वाले हिस्से पर वेल्डिंग भी कराई गई। काम के दौरान ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया, जिससे रेल लाइन पर किसी ट्रेन का संचालन न हो सके। वरिष्ठ खंड अभियंता (रेल पथ) राम शंकर ने बताया कि पटरी के खराब हिस्से को हटाकर नया हिस्सा लगाया गया है। काम के दौरान ट्रेनों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ।

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रायबरेली। शहर के रेलवे स्टेशन पर रविवार को प्लेटफॉर्म नंबर एक की रेल पटरी बदलने का काम कराया गया। पटरी के मानक के अनुरूप न होने वाले हिस्से को काटकर हटाया गया और उसकी जगह नई पटरी लगाई गई। करीब दो घंटे तक चले इस काम के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर एक से किसी ट्रेन का संचालन नहीं हुआ। दोपहर करीब डेढ़ बजे काम पूरा होने के बाद पहली ट्रेन पंजाब मेल प्लेटफॉर्म पर पहुंची।