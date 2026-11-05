रायबरेली: पांचवे दिन हुई बोहनी, खरीदा 69 क्विंटल धान

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रायबरेली: जिले में धान खरीद की बृहस्पतिवार को औपचारिक शुरुआत हुई। शहर के गल्ला मंडी में बने क्रय केंद्र पर क्विंटल धान की खरीद की गई। वहीं अब फार्मर रजिस्ट्री न होने पर भी किसान पंजीकरण कराकर धान की बिक्री कर सकेंगे। साथ ही जिले में 58 क्रय केंद्र और बढ़ा दिए गए हैं। अब कुल क्रय केंद्रों की संख्या 149 हो गई है। जिले में इस बार एक लाख 81 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। एक नवंबर से धान खरीद शुरू हुई। पहले 91 क्रय केंद्रों को हरी झंडी मिली थी, लेकिन 58 क्रय केंद्र और बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि क्रय केंद्रों पर धान बिक्री के लिए नहीं पहुंचा था। राही ब्लॉक के बेलाटेकई गांव के किसान शिवमूर्ति त्रिवेदी ने क्रय केंद्र रायबरेली मंडी प्रथम में 69 क्विंटल धान बेचा। क्रय केंद्र प्रभारी रोहित द्विवेदी ने बताया कि पांचवे दिन धान खरीद हो सकी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी (डिप्टी आरएमओ) कमलेश पांडेय ने बताया कि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनी है, वह भी धान बेचने के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बोरों का पर्याप्त स्टॉक रखा जाय और धान बेचने के लिए आए किसानों को धान के साथ प्रतीक्षा न कराएं।

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