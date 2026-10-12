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रायबरेली: मिशन शक्ति फेज-6.0 का शुभारंभ, जागरूकता रैली रवाना
रायबरेली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण संबंधी निर्देशों के क्रम में मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 का शुभारंभ हुआ। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने पुलिस लाइन से एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह रैली विभिन्न विभागों के सहयोग से निकाली गई थी। इसमें महिलाओं और बालिकाओं को उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। उनके अधिकारों तथा सरकारी सहायता सेवाओं की भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला अपराधों पर अंकुश लगाना है। साथ ही, पीड़िताओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना भी इसका लक्ष्य है। महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करना भी इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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