{"_id":"6a9bf967c21c8ffacc04bb65","slug":"video-rayabral-ma-ralva-satashana-para-parataka-thhavasata-aathhanakakaranae-karaya-jara-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में रेलवे स्टेशन पर पोर्टिको ध्वस्त, आधुनिकीकरण कार्य जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली में रेलवे स्टेशन पर आधुनिकीकरण परियोजना के तहत शनिवार को पुराने पोर्टिको को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई से स्टेशन परिसर में काफी धमक और धूल फैल गई। ध्वस्तीकरण का कार्य सुबह शुरू हुआ। तेज धमक के कारण आसपास की इमारतों में कंपन महसूस किया गया। धूल के गुबार से यात्रियों को परेशानी हुई। बगल में स्थित आरक्षण काउंटर पर बैठे यात्री तुरंत वहां से हट गए। अंदर काम कर रहे आरक्षण कर्मचारी भी सुरक्षा कारणों से बाहर निकलकर दूर टहलने लगे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य स्टेशन के विस्तार के लिए आवश्यक है। नए पोर्टिको का निर्माण जल्द शुरू होगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

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