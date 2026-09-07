{"_id":"6a9e755167ee10cd740b0a48","slug":"video-rayabral-ma-bthahal-saugdhaka-sa-gasasae-nagaraka-na-kaya-paratharashana-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में बदहाल सड़क से गुस्साए नागरिकों ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली में आईटीआई को जाने वाली सड़क के खस्ताहाल होने पर नागरिकों ने प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट राम औतार ने सड़क का मरम्मत कार्य शुरू कराया तो नागरिकों का गुस्सा शांत हो सका। नागरिक अनुराग सिंह, गणेश सिंह, धर्मेंद्र ने बताया कि सड़क गड्ढों में तब्दील है। इससे आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमृत योजना के तहत रखे गए पाइप के अलावा गिट्टियों के लगे ढेर से भी परेशानी हो रही है। जलभराव हो जाता है। इसको लेकर भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। बारिश में जलभराव होने से लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि सड़क का मरम्मत कार्य जल्द पूरा करा लिया जाएगा। नागरिकों को किसी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी।

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