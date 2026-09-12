{"_id":"6aa515a689f8dbdf280a3a1d","slug":"video-rayabral-ma-garama-parathhana-ka-bta-ka-ltha-dada-sa-pata-patakara-hataya-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में ग्राम प्रधान के बेटे की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली में बछरावां थाना क्षेत्र के खैरानी गांव में ग्राम प्रधान गणेश प्रसाद के बेटे रमाकांत की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वह मूल रूप से हरचंदपुर थाना क्षेत्र के छतैया गांव का रहने वाला था। बताया गया कि रमाकांत किसी काम के लिए खैरानी गांव गया था। वहां कुछ युवकों ने उस पर हमला कर दिया। घायल रमाकांत को बछरावां सीएचसी लाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

... और पढ़ें