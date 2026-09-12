Raebareli News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए बिजली उपकेंद्र रतापुर में शिविर लगाया जाएगा।

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2-आधार कार्ड शिविर

सुबह 10:00 बजे। महराजगंज विकास खंड के हलोर स्थित डाकघर में आधार कार्ड शिविर लगाया जाएगा। इसमें नए आधार कार्ड बनाने के साथ संशोधन भी किया जाएगा।

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3- कलश यात्रा

दोपहर 12:00 बजे। विश्व हिंदू महासभा की ओर से शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसका शुभारंभ चंदापुर कोठी से होगा।

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4- शिव महापुराण कथा



दोपहर 02:00 बजे। चड़रई चौराहा स्थित टोल प्लाजा के पास शिव महापुराण कथा होगी।

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5- सुंदरकांड पाठ

शाम 06:00 बजे। जगतपुर के पूरे रघुवीर त्रिवेदी गांव स्थित संकट मोचन धाम में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा।

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1- बिजली शिविर