Raebareli News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 12 Sep 2026 01:38 AM IST
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1- बिजली शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए बिजली उपकेंद्र रतापुर में शिविर लगाया जाएगा।
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2-आधार कार्ड शिविर
सुबह 10:00 बजे। महराजगंज विकास खंड के हलोर स्थित डाकघर में आधार कार्ड शिविर लगाया जाएगा। इसमें नए आधार कार्ड बनाने के साथ संशोधन भी किया जाएगा।
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3- कलश यात्रा
दोपहर 12:00 बजे। विश्व हिंदू महासभा की ओर से शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसका शुभारंभ चंदापुर कोठी से होगा।
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4- शिव महापुराण कथा
दोपहर 02:00 बजे। चड़रई चौराहा स्थित टोल प्लाजा के पास शिव महापुराण कथा होगी।
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5- सुंदरकांड पाठ
शाम 06:00 बजे। जगतपुर के पूरे रघुवीर त्रिवेदी गांव स्थित संकट मोचन धाम में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा।
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सुबह 10:00 बजे। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए बिजली उपकेंद्र रतापुर में शिविर लगाया जाएगा।
2-आधार कार्ड शिविर
सुबह 10:00 बजे। महराजगंज विकास खंड के हलोर स्थित डाकघर में आधार कार्ड शिविर लगाया जाएगा। इसमें नए आधार कार्ड बनाने के साथ संशोधन भी किया जाएगा।
3- कलश यात्रा
दोपहर 12:00 बजे। विश्व हिंदू महासभा की ओर से शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसका शुभारंभ चंदापुर कोठी से होगा।
4- शिव महापुराण कथा
दोपहर 02:00 बजे। चड़रई चौराहा स्थित टोल प्लाजा के पास शिव महापुराण कथा होगी।
5- सुंदरकांड पाठ
शाम 06:00 बजे। जगतपुर के पूरे रघुवीर त्रिवेदी गांव स्थित संकट मोचन धाम में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा।